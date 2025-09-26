© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри радостта си от победата над Левски с 1:0 на стадиона в "Лаута".



Ето какво каза словенският специалист след края на дербито от 10-ия кръг на Първа лига:



Силен мач за нас срещу силен съперник. Искахме да спечелим и успяхме, благодарение на Господ и на феновете, които ни дадоха много добра енергия.



Искахме да бъдем агресивни през целия мач и да разчитаме също така на контраатака.



Не заслужавахме толкова тежка загуба в миналия кръг, но това може би да е урок за нас.



Няма специална магия - всички опитват да дават най-доброто от себе си и опитваме да се подкрепяме един друг.



