Отборът на Локомотив Пловдив изигра приличен двубой и успя да зарадва своите привърженици с победа. Черно-белите се наложиха с 2:1 като гости на Ботев (Враца) в драматичен мач от 27-ия кръг на Първа лига, който се проведе на стадион “Христо Ботев" във Враца.
Жоел Цварц (58) и Миха Търдан (90+2) бяха точни за пловдивчани, а Мартин Смоленски (54) се разписа за домакините. "Смърфовете" успяха за първи път през този сезон да спечелят мач, след като са изоставали в резултата.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич
имат вече актив от 41 точки и се върнаха на 6-о място във временното класиране. Ботев (Враца) е 10-и с 34 точки.
Първата опасност в мача бе създадена от пловдивския тим. Парвиз Умарбаев
пресече грешен пас и се устреми към противниковата врата, но бе фаулиран от Милен Стоев, който получи жълт картон. Капитанът на Локомотив центрира от отсъдения свободен удар в наказателното поле, където Андрей Киндриш засече с глава, но вратарят на Ботев спаси.
При ответната атака за домакините Мартин Смоленски напредна отдясно и центрира към далечната греда, където Радослав Цонев
изпревари Адриан Кова
и отправи удар с глава, но покрай гредата в аут.
Малко след това бившият нападател на Локомотив Мартин Петков
се озова на добра позиция в наказателното поле и шутира, но Петар Зовко изби.
В 32-ата минута Запро Динев центрира почти от аутлинията, а Андрей Киндриш засече с глава и Марин Орлинов отново спаси. Топката се озова в Ефе Али
, който шутира от трудна позиция, но високо над вратата.
В края на първото полувреме локомотивци създадоха още едно опасно положение. Севи Идриз напредна отляво, преодоля Мартин Стойчев и нанесе опасен шут с десния крак, но вратарят на Ботев отново прояви рефлекс и изби топката.
В 54-ата минута Ботев (Враца) откри резултата. Това стана след центриране на Иван Горанов в наказателното поле, където Радослав Цонев
отклони леко с глава. Топката се озова в Мартин Смоленски, който бе с гръб към вратата, но се обърна и със силен шут между Лукас Риан и Тодор Павлов
намери мрежата на Петър Зовко за 1:0.
Само 4 минути по-късно обаче Локомотив изравни. Парвиз Умарбаев
получи пас по левия фланг, след което успя да центрира в наказателното поле. Там Ефе Али
тактично пропусна топката за Жоел Цварц засече с левия крак в мрежата за 1:1.
Четвърт час преди края гредата спаси черно.белите. Това стана след пробив отляво на Мартин Петков
и пас към Санянг който шутира от 7-8 метра в дясната греда на вратата на Зовко.
Във втората минута на добавеното време Локомотив стигна до пълен обрат в резултата. Адриан Кова
изведе Жулиен Лами
по десния фланг. Французинът центрира към вратарското поле, където Миха Търдан засече с левия крак в мрежата за крайното 1:2. Локомотив Пловдив игра в състав
:
Петър Зовко, Адриан Кова
, Андрей Киндриш, Лукас Риян, Тодор Павлов
, Ефе Али
(65- Миха Търдан), Ивайло Иванов
, Парвиз Умарбаев
(84- Мартин Атанасов
), Запро Динев (71- Жулиен Лами
), Севи Идриз, Жоел Цварц (71- Каталин Иту
).
канара от изгрев бойс
преди 11 мин.
Да поздравим буферите, че отмъстиха на истинският Ботев затова, че ни ибаа насред Гомнежа
