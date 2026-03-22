Отборът на Локомотив Пловдив изигра приличен двубой и успя да зарадва своите привърженици с победа. Черно-белите се наложиха с 2:1 като гости на Ботев (Враца) в драматичен мач от 27-ия кръг на Първа лига, който се проведе на стадион “Христо Ботев" във Враца.

Жоел Цварц (58) и Миха Търдан (90+2) бяха точни за пловдивчани, а Мартин Смоленски (54) се разписа за домакините. "Смърфовете" успяха за първи път през този сезон да спечелят мач, след като са изоставали в резултата.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 41 точки и се върнаха на 6-о място във временното класиране. Ботев (Враца) е 10-и с 34 точки.

Първата опасност в мача бе създадена от пловдивския тим. Парвиз Умарбаев пресече грешен пас и се устреми към противниковата врата, но бе фаулиран от Милен Стоев, който получи жълт картон. Капитанът на Локомотив центрира от отсъдения свободен удар в наказателното поле, където Андрей Киндриш засече с глава, но вратарят на Ботев спаси.

При ответната атака за домакините Мартин Смоленски напредна отдясно и центрира към далечната греда, където Радослав Цонев изпревари Адриан Кова и отправи удар с глава, но покрай гредата в аут.

Малко след това бившият нападател на Локомотив Мартин Петков се озова на добра позиция в наказателното поле и шутира, но Петар Зовко изби.

В 32-ата минута Запро Динев центрира почти от аутлинията, а Андрей Киндриш засече с глава и Марин Орлинов отново спаси. Топката се озова в Ефе Али, който шутира от трудна позиция, но високо над вратата.

В края на първото полувреме локомотивци създадоха още едно опасно положение. Севи Идриз напредна отляво, преодоля Мартин Стойчев и нанесе опасен шут с десния крак, но вратарят на Ботев отново прояви рефлекс и изби топката.

В 54-ата минута Ботев (Враца) откри резултата. Това стана след центриране на Иван Горанов в наказателното поле, където Радослав Цонев отклони леко с глава. Топката се озова в Мартин Смоленски, който бе с гръб към вратата, но се обърна и със силен шут между Лукас Риан и Тодор Павлов намери мрежата на Петър Зовко за 1:0.

Само 4 минути по-късно обаче Локомотив изравни. Парвиз Умарбаев получи пас по левия фланг, след което успя да центрира в наказателното поле. Там Ефе Али тактично пропусна топката за Жоел Цварц засече с левия крак в мрежата за 1:1.

Четвърт час преди края гредата спаси черно.белите. Това стана след пробив отляво на Мартин Петков и пас към Санянг който шутира от 7-8 метра в дясната греда на вратата на Зовко. 

Във втората минута на добавеното време Локомотив стигна до пълен обрат в резултата. Адриан Кова изведе Жулиен Лами по десния фланг. Французинът центрира към вратарското поле, където Миха Търдан засече с левия крак в мрежата за крайното 1:2. 

Локомотив Пловдив игра в състав:

Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риян, Тодор Павлов, Ефе Али (65- Миха Търдан), Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев (84- Мартин Атанасов), Запро Динев (71- Жулиен Лами), Севи Идриз, Жоел Цварц (71- Каталин Иту).