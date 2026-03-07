ЗАРЕЖДАНЕ...
Нападател на Локо направи първи упражнения с топка след ужасната контузия
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че 20-годишният нападател счупи крака си на две места по време на тренировка на 25 октомври миналата година. Първоначално се смяташе, че той ще се възстанови до 4 месеца, но този период се оказа кратък.
На този етап все още е рано за Крист Лонгвил да се включва в заниманията на Локомотив, уточниха от клуба.
Още по темата
/
Легенда на Локо след 0:5: Трудно се преглъща, но да стиснем зъби и да продължим напред! Пълна подкрепа за отбора и треньора!
06.03
Едва не стигнаха до бой, но сега са в отлично настроение! Вижте кои локомотивци тръгнаха към Разград
01.03
Още от категорията
/
Хиляди в Германия станаха свидетели на инцидент, идентичен с този от прекратеното пловдивско дерби
05.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|Още по темата:
|общо новини по темата: 466
|
|предишна страница [ 1/78 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.