Футболистът на Локомотив Пловдив Крист Лонгвил започна индивидуални упражнения с топка, съобщиха от "Лаута". До този момент крилото се готвеше изцяло във фитнеса.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че 20-годишният нападател счупи крака си на две места по време на тренировка на 25 октомври миналата година. Първоначално се смяташе, че той ще се възстанови до 4 месеца, но този период се оказа кратък.

На този етап все още е рано за Крист Лонгвил да се включва в заниманията на Локомотив, уточниха от клуба.