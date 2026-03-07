Футболистът на Локомотив Пловдив Крист Лонгвил започна индивидуални упражнения с топка, съобщиха от "Лаута". До този момент крилото се готвеше изцяло във фитнеса.припомня на своите читатели, чепо време на тренировка на 25 октомври миналата година. Първоначално се смяташе, че той ще се възстанови до 4 месеца, но този период се оказа кратък.На този етап все още е рано за Крист Лонгвил да се включва в заниманията на Локомотив, уточниха от клуба.