Погром! Локомотив допусна 5 гола в най-слабия си мач през сезона
Черно-белите бяха разгромени от ЦСКА 1948 с 0:5 в среща от 24-ия кръг, която се игра пред около 500 зрители на стадиона в "Лаута".
Лукас Риан (17) си отбеляза автогол, а другите попадения за гостите бяха дело на Флориан Кребс (42), Мамаду Диало (50), Елиас Франко (81-дузпа) и Атанас Илиев (85-дузпа).
Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха на 6-о място във временното класиране с актив от 35 точки.
Освен това Локомотив удължи тежката си серия на 5 поредни загуби срещу ЦСКА 1948, като потвърди факта, че това е най-неудобния съперник, откакто "червените" влязоха в родния елит.
За последно Локомотив Пловдив допусна поражение с 0:5 на "Лаута" през 2014 година от отбора на Литекс (Ловеч).
Мачът започна ужасно за локомотивци, които си вкараха нелеп автогол още при първата по-сериозна атака на гостите. В 17-ата минута Мартин Русков загуби топката и може би бе фаулиран, но играта не бе спряна от съдията. Флоран Кребс изведе отляво в наказателното поле Елиас Франко, който опита центриране по земя, но Лукас Риан засече топката в мрежата за 0:1. Първоначално страничният съдия вдигна флага за засада, но след преразглеждане от VAR голът бе зачетен.
Три минути преди почивката червените удвоиха преднината си. Елиас Франко проби отдясно и намери Флориан Кребс в наказателното поле. Германецът отправи нещо средно между центриране и опит за удар, при което топката рикошира в крака на Мартин Русков и се озова във вратата за 0:2.
Пет минути след началото на второто полувреме всичко като интрига в мача приключи с трети гол за ЦСКА 1948. Фредерик Масиел напредна по десния фланг и центрира в наказателното поле. Там Мамаду Диало бе оставен непокрит и засече с глава за 0:3.
В 80-ата минута Миха Търдан извърши нарушение срещу Марто Бойчев в наказателното поле и съдията Стоян Арсов логично отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Елиас за 0:4.
Пет минути по-късно при идентична ситуация младокът Денис Киряшки фаулира в пеналта Борислав Цонев. Отсъдената дузпа този път реализира Атанас Илиев за 0:5.
Локомотив игра в състав:
Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков (75- Миха Търдан), Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов (75- Денис Киряшки), Парвиз Умарбаев, Каталин Иту (54- Георги Чорбаджийски), Жулиен Лами (46- Франсиско Политино), Севи Идзри, Жоел Цварц (54- Аксел Велев).
