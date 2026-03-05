Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Локомотив Пловдив изигра най-слабия си мач през настоящия сезон и прекъсна успешната си серия без загуба в официалните двубои през 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Черно-белите бяха разгромени от ЦСКА 1948 с 0:5 в среща от 24-ия кръг, която се игра пред около 500 зрители на стадиона в "Лаута".

Лукас Риан (17) си отбеляза автогол, а другите попадения за гостите бяха дело на Флориан Кребс (42), Мамаду Диало (50), Елиас Франко (81-дузпа) и Атанас Илиев (85-дузпа).

Така възпитаниците на треньора Душан Косич останаха на 6-о място във временното класиране с актив от 35 точки.

Освен това Локомотив удължи тежката си серия на 5 поредни загуби срещу ЦСКА 1948, като потвърди факта, че това е най-неудобния съперник, откакто "червените" влязоха в родния елит.

За последно Локомотив Пловдив допусна поражение с 0:5 на "Лаута" през 2014 година от отбора на Литекс (Ловеч).

Мачът започна ужасно за локомотивци, които си вкараха нелеп автогол още при първата по-сериозна атака на гостите. В 17-ата минута Мартин Русков загуби топката и може би бе фаулиран, но играта не бе спряна от съдията. Флоран Кребс изведе отляво в наказателното поле Елиас Франко, който опита центриране по земя, но Лукас Риан засече топката в мрежата за 0:1. Първоначално страничният съдия вдигна флага за засада, но след преразглеждане от VAR голът бе зачетен.

Три минути преди почивката червените удвоиха преднината си. Елиас Франко проби отдясно и намери Флориан Кребс в наказателното поле. Германецът отправи нещо средно между центриране и опит за удар, при което топката рикошира в крака на Мартин Русков и се озова във вратата за 0:2.

Пет минути след началото на второто полувреме всичко като интрига в мача приключи с трети гол за ЦСКА 1948. Фредерик Масиел напредна по десния фланг и центрира в наказателното поле. Там Мамаду Диало бе оставен непокрит и засече с глава за 0:3.

В 80-ата минута Миха Търдан извърши нарушение срещу Марто Бойчев в наказателното поле и съдията Стоян Арсов логично отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Елиас за 0:4.

Пет минути по-късно при идентична ситуация младокът Денис Киряшки фаулира в пеналта Борислав Цонев. Отсъдената дузпа този път реализира Атанас Илиев за 0:5.

Локомотив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков (75- Миха Търдан), Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов (75- Денис Киряшки), Парвиз Умарбаев, Каталин Иту (54- Георги Чорбаджийски), Жулиен Лами (46- Франсиско Политино), Севи Идзри, Жоел Цварц (54- Аксел Велев).