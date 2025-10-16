ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
"Черно-бял" призив: За честта на емблемата! За любовта на хората! За страстта към спорта!
Автор: Стойчо Генов 09:24Коментари (0)499
©
Капитаните на футболния, волейболния и баскетболния Локомотив Пловдив, заедно с мегазвездата на родния волейбол Матей Казийски отправиха емоционален видео призив към "черно-белите" привърженици.

Конкретният повод за реакцията са предстоящите през ноември дербита в съответните спортове.

Ето какво написаха от "черно-белите" клубове:

Ноември е черно-бял.

Локомотивци, предстои ни вълнуващ месец - месец на битки, емоции и гордост. На терена, в залата, на трибуните - три отбора, едно сърце.

⚽ ПФК Локомотив Пловдив – Ботев – 01.11.2025г., 14:45ч., стадион Локомотив

🏀 БК Локомотив Пловдив – Академик Бултекс 99 – 19.11.2025г., 19:15ч., зала Сила

🏐 ВК Локомотив Авиа – Левски София – 25.11.2025г.. 19:00, зала Левски София

За честта на емблемата. За любовта на хората. За страстта към спорта. За традицията, която ще продължи вечно.

Гледайте в прикаченото видео призива на "черно-белите" лидери!

Още по темата: общо новини по темата: 255
15.10.2025
15.10.2025
13.10.2025
11.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Кой ще замени наказания Кова? Другият голям отсъстващ е ясен
 Димитър Димитров ще ръководи Ботев - Славия, неопитен рефер свири Локо - Ботев (Враца)
 Умарбаев изпусна дузпа, но това не попречи на тима му да спечели убедително
 Ботев (Враца) стресна Локо с бивш капитан на ЦСКА и доскорошен "смърф"
 Насрочиха дата и час за дербито на Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: