© Капитаните на футболния, волейболния и баскетболния Локомотив Пловдив, заедно с мегазвездата на родния волейбол Матей Казийски отправиха емоционален видео призив към "черно-белите" привърженици.



Конкретният повод за реакцията са предстоящите през ноември дербита в съответните спортове.



Ето какво написаха от "черно-белите" клубове:



Ноември е черно-бял.



Локомотивци, предстои ни вълнуващ месец - месец на битки, емоции и гордост. На терена, в залата, на трибуните - три отбора, едно сърце.



⚽ ПФК Локомотив Пловдив – Ботев – 01.11.2025г., 14:45ч., стадион Локомотив



🏀 БК Локомотив Пловдив – Академик Бултекс 99 – 19.11.2025г., 19:15ч., зала Сила



🏐 ВК Локомотив Авиа – Левски София – 25.11.2025г.. 19:00, зала Левски София



За честта на емблемата. За любовта на хората. За страстта към спорта. За традицията, която ще продължи вечно.



Гледайте в прикаченото видео призива на "черно-белите" лидери!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.