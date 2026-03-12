Енцо Еспиноса вече се прибра в Пловдив след успешна операция в столична клиника, съобщиха от "черно-белия" клуб. Левият бек се подложи на интервенция миналата седмица заради скъсан менискус и частично скъсана предна кръстна връзка.
"Изказваме специални благодарности на доц. д-р Антони Георгиев и неговия екип! Сега пред Енцо предстои дълъг период на възстановяване! Ще го очакваме отново на терена с екипа на "черно-белите", допълниха от ПФК Локомотив.
