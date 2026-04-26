Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич прие спокойно домакинската загуба от Черно море с 0:1. Словенският специалист смята, че тя се дължи най-вече на факта, че неговите футболистине са успели да дадат 100 процента от своите възможности, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Освен това Косич изтъкна, че получените в двубоя на "Лаута" контузии са допринесли за поражението, но в никакъв случай не могат да бъдат оправдание.

Ето какво каза наставникът на Локомотив след края на двубоя

Всичко се обърка. Казах на футболистите преди мача, че трябва да бъдат сериозни. Не бяха дисциплинирани на 100 процента, не дадоха всичко от това, на което са способни.

Черно море държеше добре топката, въпреки това имахме една-две ситуации за гол. Получихме нелеп гол - може би късметът, който имахме в някои предишни мачове, сега ни обърна гръб.

Можем да намерим доста извинения с някои контузии, но футболистите знаят, че трябва да преминават през тежки условия, за да постигнат своите цели.

Черно море ни демонстрира, че е отбор, който много трудно може да бъде победен.

Имаме 3 дни за възстановяване. Трябва да успеем да бъдем готови за следващия мач. Трудно е срещу класни съперници да излизаш и да играеш на всеки 3 дни. Но футболистите добре знаят това. Винаги може да има различни проблеми, ако не сме в синхрон, ако не работим еднакво добре. Ако искат да стават още по-добри, трябва да свикват да играят в такъв режим.