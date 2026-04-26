Локомотив Пловдив стартира неуспешно плейофите във втората четворка на Първа лига. Черно-белите загубиха от Черно море с 0:1 в двубой от 31-ия кръг, който се игра на стадиона в квартал "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Единственото попадение бе дело на Лукас Риан, който си отбеляза автогол в добавеното време на първата част.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич прекъснаха успешната си серия от 6 поредни официални двубоя без загуба. "Смърфовете" останаха с актив от 46 точки и бяха изпреварени на първото място именно от "моряците", които вече са с 47.

Двубоят започна нервно и още до 15-ата минута двата тима трябваше да направят по една принудителна смяна. Първо се контузи бившият футболист на Ботев (Пд) Димитър Тонев, който бе заменен от нападателя на Черно море Селсо Сидни, а след това заради травма напусна бранителят на Локо Мартин Русков, като на негово място влезе Лукас Рианс.

Малко след това Селсо Сидни бе изведен зад отбраната на домакините и прати топката в мрежата, но голът бе отменен заради засада.

В 37-ата минута треньорът на Локомотив Душан Косич понесе втори удар, след като се контузи капитанът Парвиз Умарбаев, показвайки, че има разтежение на лявото бедро.

В 43-ата минута Локомотив създаде първото и единствено по-чисто положение преди почивката. След пробив отляво на Чорбаджийски последва пас към Жоел Цварц. Той шутира с левия крак по земя, при което Кристиан Томов изби топката, а тя се удари в напречната греда.

Във втората минута на добавеното време на първата част Черно море поведе в резултата, без да е отправил въобще точен удар към вратата на домакините. Това стана след центриране от десния фланг, при което Живко Атанасов скочи, но се размина с топката, а тя бе засечена с глава от Лукас Риан в собствената му мрежа - 0:1.

През второто полувреме също липсваха добрите положения за гол. Чак в 83-ата минута локомотивци отправиха точен удар след силен шут от 15-ина метра на Жулиен Лами, но вратарят Кристиан Томов улови топката.

Локомотив Пловдив: Петър Зовко, Мартин Атанасов, Мартин Русков (15- Лукас Риан), Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Ивайло Иванов (76- Миха Търдан), Парвиз Умарбаев (37- Георги Чорбаджийски), Ефе Али (76- Жулиен Лами), Каталин Иту (46- Запро Динев), Жоел Цварц, Севи Идриз.

Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Ертан Томбак, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Давид Телеш, Димитър Тонев (8- Селсо Сидни), Васил Панайотов, Асен Дончев, Берк Бейхан.