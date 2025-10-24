ИЗПРАТИ НОВИНА
Невероятна драма! Кова отново спаси Локо от загуба в последните секунди
Автор: Стойчо Генов 22:03
©
Отборът на Локомотив Пловдив прекъсна добрата си инерция от последните мачове, но все пак се спаси в последните секунди от загуба. Черно-белите завършиха 2:2 срещу Локомотив (София) в "железничарското" дерби от 13-ия кръг, което се игра на стадиона в столичния квартал "Надежда".

Лукас Риян (23) и Адриан Кова (90+10) се разписаха за пловдивчани. Анте Аралица (68) и Кауе Карузо (77) вкараха за домакините.

Преди началото на двубоя Аралица бе награден от домакините за своя мач №100 в Първа лига (71 от тях с екипа на Локо Пловдив). 

Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 24 точки и изскочиха на трето място във временното класиране.

Първата опасност в мача дойде в 8-ата минута и бе пред вратата на домакините. Парвиз Умарбаев изведе Хуан Переа в чиста позиция. Колумбиецът шутира силно от границата на наказателното поле, но вратарят Александър Любенов изби с крак.

В 23-ата минута Локомотив Пловдив откри резултата след статична ситуация. Ивайло Иванов центрира от корнер и Лукас Риян засече с глава в далечния ъгъл за 0:1. Това бе второ попадение за бразилския защитник с черно-белия екип.. Любопитното е, че първият му гол бе на същия стадион, но срещу Септември, при равенството 2:2.

Малко след гола се откри страхотна възможност за Спас Делев. Той получи пас пред наказателното поле, овладя на гърди и шутира с десния крак, но топката срещна страничната греда и излезе в аут.

В 36-ата минута гредата за втори път помогна на Локомотив Пловдив. След центриране от корнер Боян Милосавлиевич не успя да улови топката и тя попадна в Божидар Кацаров. Той отправи удар с коляно от 1 метър разстояние, при което топката рикошира в гредата и отново излезе в аут.

Пет минути след началото на второто полувреме черно-белите бяха много близо до отбелязване на втори гол. Хеан Переа се откъсна сам срещу вратаря, финтира го, но си поведе по-силно топката и тя излезе в аут.

В 60-ата минута Каталин Иту изведе Хуан Переа в наказателното поле и нападателят шутира с левия крак. Бившият играч на Локо (Пд) Райън Бидунга обаче протегна крак и топката излезе в корнер.

В 68-ата минута домакините изравниха резултата. Това стана след една изритана топка пред наказателното поле на столичани, а в центъра на терена Мартин Русков загуби въздушния двубой с Джунейт Али. Топката стигна до Спас Делев, който напредна по левия фланг и подаде към Анте Аралица. Бившият "смърф" финтира вратаря Боян Милосавлиевич и хладнокръвно прати топката в мрежата за 1:1.

Четвърт час преди края столичните "железничари" стигнаха до пълен обрат в резултата. Джунейт Али получи на десния фланг и центрира остро към първа греда. Там Кауе Карузо засече с крак в далечния ъгъл за 2:1.

Дълбоко в добавеното време реферът Валентин Железов първо си затвори очите, но след това бе извикан от ВАР, за да види игра с ръка на Спас Делев в наказателното поле. Парвиз Умарбаев изпълни отсъдената дузпа, но вратарят Александър Любенов спаси. При добавката обаче Адриан Кова бе точен за 2:2.

Това е втори гол за венецуелския защитник. Първият му бе отново в последните секунди и отново при равенство - 1:1 при гостуването на Черно море.

Локомотив Пловдив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Енцо Еспиноса, Лукас Риян, Мартин Русков, Николай Николаев (60- Адриан Кова), Ефе Али (86- Аксел Велев), Ивайло Иванов, Каталин Иту, Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами (86- Крист Лонгвил), Хуан Переа.

Перейра не можеше да ходи още 50 Мин.Изтърва поне 3 гола при 1:0.Вкарват ни левашки гола.Същото като със Септември.Спечелени мачове още малко да загубим.А имаме супер отбор, който играе добре, въпреки съдии и БФС та.Колко мислиха как да не дадат дуспата и после да отнемат гола.Как издържа Крушарски не знам.
0
 
 
Забави смените, но все пак мъжката игра ни донесе точка. Пловдив празнува.
+1
 
 
Не разбирам треньора.Имс толкова смени, а чака да ни поведат.Изпуснати треньорски точки...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
