|Невероятна драма! Кова отново спаси Локо от загуба в последните секунди
Отборът на Локомотив Пловдив прекъсна добрата си инерция от последните мачове, но все пак се спаси в последните секунди от загуба. Черно-белите завършиха 2:2 срещу Локомотив (София) в "железничарското" дерби от 13-ия кръг, което се игра на стадиона в столичния квартал "Надежда".
Лукас Риян (23) и Адриан Кова (90+10) се разписаха за пловдивчани. Анте Аралица (68) и Кауе Карузо (77) вкараха за домакините.
Преди началото на двубоя Аралица бе награден от домакините за своя мач №100 в Първа лига (71 от тях с екипа на Локо Пловдив).
Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 24 точки и изскочиха на трето място във временното класиране.
Първата опасност в мача дойде в 8-ата минута и бе пред вратата на домакините. Парвиз Умарбаев изведе Хуан Переа в чиста позиция. Колумбиецът шутира силно от границата на наказателното поле, но вратарят Александър Любенов изби с крак.
В 23-ата минута Локомотив Пловдив откри резултата след статична ситуация. Ивайло Иванов центрира от корнер и Лукас Риян засече с глава в далечния ъгъл за 0:1. Това бе второ попадение за бразилския защитник с черно-белия екип.. Любопитното е, че първият му гол бе на същия стадион, но срещу Септември, при равенството 2:2.
Малко след гола се откри страхотна възможност за Спас Делев. Той получи пас пред наказателното поле, овладя на гърди и шутира с десния крак, но топката срещна страничната греда и излезе в аут.
В 36-ата минута гредата за втори път помогна на Локомотив Пловдив. След центриране от корнер Боян Милосавлиевич не успя да улови топката и тя попадна в Божидар Кацаров. Той отправи удар с коляно от 1 метър разстояние, при което топката рикошира в гредата и отново излезе в аут.
Пет минути след началото на второто полувреме черно-белите бяха много близо до отбелязване на втори гол. Хеан Переа се откъсна сам срещу вратаря, финтира го, но си поведе по-силно топката и тя излезе в аут.
В 60-ата минута Каталин Иту изведе Хуан Переа в наказателното поле и нападателят шутира с левия крак. Бившият играч на Локо (Пд) Райън Бидунга обаче протегна крак и топката излезе в корнер.
В 68-ата минута домакините изравниха резултата. Това стана след една изритана топка пред наказателното поле на столичани, а в центъра на терена Мартин Русков загуби въздушния двубой с Джунейт Али. Топката стигна до Спас Делев, който напредна по левия фланг и подаде към Анте Аралица. Бившият "смърф" финтира вратаря Боян Милосавлиевич и хладнокръвно прати топката в мрежата за 1:1.
Четвърт час преди края столичните "железничари" стигнаха до пълен обрат в резултата. Джунейт Али получи на десния фланг и центрира остро към първа греда. Там Кауе Карузо засече с крак в далечния ъгъл за 2:1.
Дълбоко в добавеното време реферът Валентин Железов първо си затвори очите, но след това бе извикан от ВАР, за да види игра с ръка на Спас Делев в наказателното поле. Парвиз Умарбаев изпълни отсъдената дузпа, но вратарят Александър Любенов спаси. При добавката обаче Адриан Кова бе точен за 2:2.
Това е втори гол за венецуелския защитник. Първият му бе отново в последните секунди и отново при равенство - 1:1 при гостуването на Черно море.
Локомотив Пловдив игра в състав:
Боян Милосавлиевич, Енцо Еспиноса, Лукас Риян, Мартин Русков, Николай Николаев (60- Адриан Кова), Ефе Али (86- Аксел Велев), Ивайло Иванов, Каталин Иту, Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами (86- Крист Лонгвил), Хуан Переа.
