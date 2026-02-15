© виж галерията Нидерландският нападател на Локомотив Пловдив Жоел Цварц бе избран за Играч на мача при равенството 1:1 срещу Черно море на "Лаута". Таранът игра само 20-ина минути, но донесе точката на черно-белите с късен изравнителен гол с глава.



Ето какво каза Цварц след края на двубоя:



Труден мач, особено след червения картон. Опитахме, дадохме всичко, на което сме способни. С човек по малко винаги е трудно.



Имахме възможности да вкараме и по-рано, така че мисля, че равенството е заслужено.



Радвам се, че се възползвах от моя шанс и се надявам в следващите срещи да получавам повече минути.



