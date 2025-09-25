Фенклубът на Локо: Честито, Капитане! Благодарим ти за любовта към черно-бялата магия!

© Фенклубът на Локомотив Пловдив също честити днешния рожден ден на капитана на отбора Димитър Илиев.



Ето какво написаха привържениците от "Лаута" в своята официална страница:



Честит рожден ден, Капитане!



Пожелаваме ти здраве, щастие и много успехи както на терена, така и извън него. Благодарим ти за борбеността, отдадеността и любовта към черно-бялата магия. Бъди винаги водещ пример за духа на Локомотив и за силата на нашето черно-бяло семейство.



Нека радостните мигове с Локомотив продължават, а победите да бъдат още повече!



dimitariliev.14