ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенклубът на Локо: Честито, Капитане! Благодарим ти за любовта към черно-бялата магия!
Автор: Стойчо Генов 11:50Коментари (1)0
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив също честити днешния рожден ден на капитана на отбора Димитър Илиев.

Ето какво написаха привържениците от "Лаута" в своята официална страница:

Честит рожден ден, Капитане!

Пожелаваме ти здраве, щастие и много успехи както на терена, така и извън него. Благодарим ти за борбеността, отдадеността и любовта към черно-бялата магия. Бъди винаги водещ пример за духа на Локомотив и за силата на нашето черно-бяло семейство.

Нека радостните мигове с Локомотив продължават, а победите да бъдат още повече!

dimitariliev.14
Още по темата: общо новини по темата: 218
24.09.2025
24.09.2025
24.09.2025
23.09.2025
23.09.2025
22.09.2025
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
КапитанЯ, Дуспаджията ЖА играе ли утре ва цигани , или още го боли мазола.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Легенда и пример за подражание! Честит рожден ден на Димитър Илиев!
 Сериозен проблем за полицията в Пловдив! Левскарите със заплашителна позиция относно "Лаута"
 Глобиха Локомотив за обидни и нецензурни скандирания
 Волен Чинков свири дербито Локо - Левски, пратиха Митрев на "Колежа"
 Локо отпусна 1300 билета за левскарите! Цената е 20 лева и няма да има продажба онлайн
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: