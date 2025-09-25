Легенда и пример за подражание! Честит рожден ден на Димитър Илиев!

© Лидерът, капитан и легенда на Локомотив Пловдив - Димитър Илиев, празнува днес. Нападателят навършва 37 години.



Димитър Илиев бе в основата на най-големите успехи на Локомотив Пловдив през последните години. Той вдигна 3 купи (два пъти Купата на България и веднъж Суперкупата на страната), а освен това спечели и сребърни медали в шампионата.



Огромно признание капитанът получи и от спортните журналисти, които го избраха за Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година. В цялата история на Локомотив Пловдив този приз е бил присъждан само на още един играч на черно-белите - това е великият Христо Бонев, който го печели три пъти.



Димитър Илиев печели и наградата "Футболист на футболистите" за сезон 2019-2020 в традиционната анкета на Асоциацията на българските футболисти, в която гласуват всички професионални футболисти от Първа и Втора лига.



Рожденикът има до момента 334 официални мача с родния си клуб, в които е реализирал 94 гола и 51 асистенции.



Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Димитър Илиев и му пожелава здраве, късмет и още щастливи мигове с клуба на неговото сърце!



"С пожелания за здраве, щастие, късмет, бързо възстановяване от контузията и още много успехи с черно-белия екип", написаха и от ПФК Локомотив.