ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
БФС намали наказанието на Локомотив Пловдив
Автор: Стойчо Генов 16:33Коментари (3)665
© Plovdiv24.bg
Апелативната комисия към БФС намали днес наказанието на Локомотив Пловдив относно броя на мачовете без публика. Решението е окончателно и не подлежи на нова промяна.

След него стана ясно, че първият двубой, в който феновете отново ще бъдат на "Лаута", е шампионатният мач срещу Арда (Кърджали).

Ето какво гласи решението на Апелативната комисия:

"АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 17 /19.11.2025 г.

ДЕЛО №17/19.11.2025 г.

Изпълнителният директор на клуба и адвокатът на клуба присъстваха днес на заседанието след покана

Относно: Жалба на ПФК "Локомотив 1926" гр. Пловдив, срещу решение на ДК при БФС от 04.11.2025 година

Апелативната комисия след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица:

РЕШИ:

На основание чл.62, ал.3 и чл.16, ал. 2 от Дисциплинарен правилник за сезон 2025/2026 г. изменя решение на ДК при БФС, като вместо "забрана за игра пред публика“ за 3 срещи, се налага наказание "забрана за игра пред публика“ за 2 срещи и "частично затваряне на стадион“ за 1 среща, затваря – трибуна "Бесика“.

Потвърждава останалите решения на ДК от 04.11.2025 г. взети по отношение на ПФК "Локомотив 1926“ гр. Пловдив, като правилни и законосъобразни.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване."
Още по темата: общо новини по темата: 808
19.11.2025
04.11.2025
25.09.2025
02.06.2025
30.05.2025
30.05.2025
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Следващото дерби идва, а жълтите приятелки мислят следващата смешна измама, която да ги отърве от разгромна загуба. Може би този път целия отбор да им легне болен от птичи грип
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Шампион с Локо към феновете: Да помогнем за 100-годишнината на този велик клуб
 Кова игра почти цял мач за Венецуела срещу Канада, ето как се представиха всички национали на Локо
 Сложиха пълен новобранец на ЦСКА - Ботев, "грешникът" Давидов отново свири на Локо
 Играч на Локо изведе България U15 с капитанската лента при обрат срещу Молдова
 Скандални кадри: Едва не счупиха крака на Мастагарков след брутално влизане! Той: Такова съдийство не бях виждал
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: