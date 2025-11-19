БФС намали наказанието на Локомотив Пловдив

© Plovdiv24.bg Апелативната комисия към БФС намали днес наказанието на Локомотив Пловдив относно броя на мачовете без публика. Решението е окончателно и не подлежи на нова промяна.



След него стана ясно, че първият двубой, в който феновете отново ще бъдат на "Лаута", е шампионатният мач срещу Арда (Кърджали).



Ето какво гласи решението на Апелативната комисия:



"АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ



РЕШЕНИЕ № 17 /19.11.2025 г.



ДЕЛО №17/19.11.2025 г.



Изпълнителният директор на клуба и адвокатът на клуба присъстваха днес на заседанието след покана



Относно: Жалба на ПФК "Локомотив 1926" гр. Пловдив, срещу решение на ДК при БФС от 04.11.2025 година



Апелативната комисия след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица:



РЕШИ:



На основание чл.62, ал.3 и чл.16, ал. 2 от Дисциплинарен правилник за сезон 2025/2026 г. изменя решение на ДК при БФС, като вместо "забрана за игра пред публика“ за 3 срещи, се налага наказание "забрана за игра пред публика“ за 2 срещи и "частично затваряне на стадион“ за 1 среща, затваря – трибуна "Бесика“.



Потвърждава останалите решения на ДК от 04.11.2025 г. взети по отношение на ПФК "Локомотив 1926“ гр. Пловдив, като правилни и законосъобразни.



Решението е окончателно и не подлежи на обжалване."