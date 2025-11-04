Първият мач, след като Локо изтърпи наказанието си, може отново да е срещу Ботев

© Съдбата може да си направи шега с пловдивските Локомотив и Ботев и да ги изправи един срещу друг веднага, след като изтече наложеното днес наказание на черно-белите от 3 мача пред празни трибуни, провери Plovdiv24.bg. И то напълно възможно е двубоят отново да е на "Лаута"...



Първия двубой от своето наказание Локомотив ще изтърпи още тази събота (8 ноември) от 18:00 часа срещу Берое.



Вторият мач е от XVІІ кръг на Първа лига и е срещу Монтана. Той ще се играе на 28 ноември (петък) от 17.30 часа.



Наказанието на Локомотив ще изтече на 6 декември (събота), когато е домакинският двубой от XIX кръг срещу Арда. Той е от 15.00 часа.



В същото време утре ще бъде теглен жребият за 1/8-финалите от турнира за Купата на България. Той ще е пълен и в него участват двата елитни пловдивски клуба.



Срещите от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025 година. Именно тогава вече ще е изтекло наказанието на черно-белите. Ако жребият определи те да домакинстват - това ще е първи мач на "Лаута" с публика от 1 ноември насам ....



Ще има ли дерби на Пловдив и за купата на България, ще разберем утре ...