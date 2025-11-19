Кова игра почти цял мач за Венецуела срещу Канада, ето как се представиха всички национали на Локо

© От Локомотив Пловдив направиха кратък обзор на представянето на своите футболисти, които играха за различни национални отбори по време на паузата в шампионата.



Адриан Кова:



Започна като титуляр за Венецуела в срещата с Канада, която бе загубена с 0:2. Защитникът остана на терена за "Ла Винотинто" до 87-ата минута. Футболистът на Локомотив не взе участие в първата контрола на Венецуела - победа с 1:0 над Австралия.



Тодор Павлов:



Игра цял мач при загубата на България U21 от Шотландия U21 с 0:1 в Мъдъруел.



Парвиз Умарбаев:



Записа едно полувреме за Таджикистан при успеха над Тимор-Лесте с 5:0 и се отчете с асистенция при първото попадение на "белите".



Севи Идриз:



Започна като титуляр и в трите срещи на България U19 срещу Унгария U19 (1:1), Франция U19 (1:2) и Фарьорски острови U19 (3:0). Отчете се със силни игри и асистенция при попадението срещу французите.