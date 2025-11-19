ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Кова игра почти цял мач за Венецуела срещу Канада, ето как се представиха всички национали на Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:31Коментари (0)211
©
От Локомотив Пловдив направиха кратък обзор на представянето на своите футболисти, които играха за различни национални отбори по време на паузата в шампионата.

Адриан Кова:

Започна като титуляр за Венецуела в срещата с Канада, която бе загубена с 0:2. Защитникът остана на терена за "Ла Винотинто" до 87-ата минута. Футболистът на Локомотив не взе участие в първата контрола на Венецуела - победа с 1:0 над Австралия.

Тодор Павлов:

Игра цял мач при загубата на България U21 от Шотландия U21 с 0:1 в Мъдъруел.

Парвиз Умарбаев:

Записа едно полувреме за Таджикистан при успеха над Тимор-Лесте с 5:0 и се отчете с асистенция при първото попадение на "белите".

Севи Идриз:

Започна като титуляр и в трите срещи на България U19 срещу Унгария U19 (1:1), Франция U19 (1:2) и Фарьорски острови U19 (3:0). Отчете се със силни игри и асистенция при попадението срещу французите.
Още по темата: общо новини по темата: 807
04.11.2025
25.09.2025
02.06.2025
30.05.2025
30.05.2025
30.05.2025
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Сложиха пълен новобранец на ЦСКА - Ботев, "грешникът" Давидов отново свири на Локо
 Играч на Локо изведе България U15 с капитанската лента при обрат срещу Молдова
 Скандални кадри: Едва не счупиха крака на Мастагарков след брутално влизане! Той: Такова съдийство не бях виждал
 Защитник, играл през 3 периода в Локомотив, сложи край на кариерата си
 Ташков вкара, а след това го изгониха! Синът на Кривия също се разписа за Локо II
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: