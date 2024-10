© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", излязоха с важна позиция, придружена с видеоклип.



Те използваха официалната си страница във Фейсбук, за да коментират темата "как се подкрепя любимия отбор в труден момент".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "The Magic of Plovdiv":



Всеки може да подкрепя един отбор, когато той е силен. За това не се изискват смелост и кураж.



Но да застанеш зад емблемата и отбора в труден момент, когато те истински имат нужда от твоята подкрепа, когато трябва да предадеш на момчетата на терена сила да се борят за името на клуба и за емблемата, завещана ни от нашите родители да я обичаме и браним - именно тогава са нужни най-много кураж, двойно повече Любов и всеотдайна Подкрепа!



Пловдив е черно- бял!



Гледайте в прикаченото видео кадрите на "The Magic of Plovdiv"!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.