© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", също излязоха с позиция. Повод за реакцията им е инцидентът в края на шампионатния двубой срещу Септември, при който бе ударен дежурният делегат на БФС Кирил Лозанов.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "The Magic of Plovdiv" от тяхната официална страница във Фейсбук:



Мила Родино,



Защо позволяваш едни рекламни пана да са по-важни от спасен човешки живот?!



Защо, Родино,



разделението и омразата по цветове се оказват по-важни от спасен живот?!



Защо плащаш на хора да посещават семинари където се обучават да взимат бързи решения за предотвратяване на фатални случаи по време на футболни срещи, а всъщност тези хора се оказват напълно неадекватни в кризисни ситуации и за тях тефтерът с глобите е по-важен от спасен живот?!



Защо ефирът на националните медии налага една гледна точка , без дори да се опита да разбере причината за инцидента?!



Ще стигнем някога до развития свят...но кога?!