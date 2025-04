Фенове на Локо: Супер време за футбол и бира с приятели!

© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", излязоха с призив за подкрепа. Конкретният повод за реакцията им е предстоящото домакинство на Локомотив (София).



"Железничарското" дерби от 32-ия кръг на Първа лига е в петък от 20,00 часа на "Лаута" и за първи път от близо два месеца насам ще се играе пред публика.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "The Magic of Plovdiv":



Петък вечер, 20.00 часа



Супер време ... И супер час за футбол и бира с приятели.



За подкрепа към любимия отбор след близо два месеца наказания.



Време е за подкрепа към емблемата!