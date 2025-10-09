Фенове на Локо почетоха човека, оставил отпечатък върху историята на цяла Европа

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракциите "Лаута Арми" и "Трибуна Бесика" почетоха българина Владо Черноземски, който оставя отпечатък върху историята на цяла Европа.



Днес (9 октомври) се навършват точно 91 години от атентата в Марсилия, при който Владо Черноземски (революционер от ВМОРО) убива краля на Югославия Александър I Караджорджевич, както и френския министър на външните работи Луи Барту. Черноземски е тежко ранен от полицията и подложен на разпит, но умира същата вечер, без да издаде нищо.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на "Лаута Арми":



Владо Черноземски – човекът, превърнал идеала в действие.



Роден в малко българско село, но оставил отпечатък върху историята на цяла Европа.



Без страх, без колебание – с ясна цел и непоколебима вяра в свободата на Македония.



На 9 октомври 1934 г. в Марсилия той влиза сам срещу крал и държава… и променя хода на събитията.



В тълпата суматоха настава, Владо изстрел и думи предава:



Куршум от всички комити, поздрав кралю честити!