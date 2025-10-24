ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Душан Косич: Много грешки и някои наивни решения
Автор: Стойчо Генов 22:27Коментари (0)369
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич бе доста критичен към играта на отбора през второто полувреме при равенството 2:2 в "железничарското" дерби срещу Локомотив (София).

Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя в столичния квартал "Надежда":

Играхме добре през първото полувреме. През второто обаче не сме доволни от представянето си. Не правихме това, което трябваше. Много грешки, някои наивни решения.

Като цяло лошо второ полувреме, но трябва да го приемем и да си вземем поуките.

Всеки един следващ двубой е важен за нас, ще опитаме да печелим.

Още по темата: общо новини по темата: 277
24.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
23.10.2025
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Невероятна драма! Кова отново спаси Локо от загуба в последните секунди
 Интересни факти от сблъсъците в София между двата Локомотива
 Трибуна Бесика: Петъчна железничарска битка в София! Заедно към победата!
 Градско дерби за Купата на БФС! Пловдив ще има полуфиналист в турнира
 Петър Андреев извън групата на Локо! Ето всички, на които ще разчита Косич днес
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: