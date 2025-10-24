© Plovdiv24.bg Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич бе доста критичен към играта на отбора през второто полувреме при равенството 2:2 в "железничарското" дерби срещу Локомотив (София).



Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя в столичния квартал "Надежда":



Играхме добре през първото полувреме. През второто обаче не сме доволни от представянето си. Не правихме това, което трябваше. Много грешки, някои наивни решения.



Като цяло лошо второ полувреме, но трябва да го приемем и да си вземем поуките.



Всеки един следващ двубой е важен за нас, ще опитаме да печелим.



