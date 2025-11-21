Ръководството на Локо с важно съобщение до привържениците

© Plovdiv24.bg Ръководството на Локомотив Пловдив направи важно съобщение за привържениците, касаещо пакетните билети, които бяха продавани известно време за дербито с Ботев и домакинския мач срещу Берое.



Реакцията от клуба бе наложителна, след като БФС намали с една среща наказанието на "черно-белите" да играят без публика.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението от "Лаута":



Уважаеми локомотивци,



Пакетните билети, продавани за двубоите с Ботев и Берое, първоначално трябваше да важат за срещата с Монтана от 1/8-финалите за Купата на България.



Вчера Апелативната комисия намали наказанието на Локомотив, като публика ще бъде допускана още на мача с Арда. Това наложи промяна, като пакетните билети ще важат за домакинството на кърджалийци, което е насрочено за събота (06.12).



28.11 от 17:30: Локомотив – Монтана



– Двубоят ще се изиграе без публика







06.12 от 15:00: Локомотив – Арда



– Само трибуна “Бесика" ще е затворена за този мач. Важат пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое.



14.12 от 16:00: Локомотив – Монтана (КнБ)



– Всички трибуни ще са отворени. Пакетните билети няма да важат за този мач.