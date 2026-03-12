Сподели Сподели
Отборът на Локомотив Пловдив продължава да се готви за домакинството на столичния Септември. Двубоят от 26-ия кръг на Първа лига е утре (13.03) от 16:45 часа на станиона в квартал “Лаута".

В заниманията на пълни обороти се включи Ефе Али. Дефанзивният халф се възстановяваше от контузия, заради която пропусна последните 3 мача на черно-белите.

Младоците Димитър Мрънков и Радослав Палазов, които играят в селекцията U18, също тренират с представителния отбор.

Получилият травма в началото на мача с Левски Каталин Иту не тренира с Локомотив Пловдив.