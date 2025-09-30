ИЗПРАТИ НОВИНА
Изигра 72 мача за Локомотив и си заслужи удължаване на договора
ПФК Локомотив Пловдив подписа нов договор с Ивайло Иванов. Полузащитникът ще продължи да носи екипа на "черно-белите“, като новият контракт е за още една година, похвалиха се от "Лаута".

Така Иванов ще остане при черно-белите до лятото на 2027 година.

Ивайло Иванов е роден на 30.08.2002 година в Габрово. До този момент има общо 72 мача и 1 гол за пловдивчани във всички турнири.

ПФК Локомотив Пловдив желае още успехи на Ивайло Иванов с екипа на "черно-белите“, завършва официалното съобщение на клуба.
