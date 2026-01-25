ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеф на Локо: Има 3 оферти за Переа! Предполагам, че трансфер ще има, но всеки си дърпа чергата към него
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:28Коментари (0)580
Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев коментира ситуацията около Хуан Переа, който е близо до трансфер в Левски.

"Трансфер предполагам, че ще има, но не мога да го кажа на 100 %. Има оферти от няколко клуба и нашата работа с г-н Крушарски е да вземем най-доброто икономическо решение, както за клуба, така и за футболиста. Неговата воля също е от значение, знаете че той трябва да подпише. Той си има своите професионални изисквания, които си договаря. Той си има агент. Отворен е към предложения. И двете имат значение“, сподели пред Дарик радио и dsport.bg Тома Цилев.

"Процентите да премине в Левски? При наличието на три оферти процентите са 33 %. И двете други оферти са от чужбина“, призна изпълнителният директор на черно-белите.

"Той е в отбора. Говорихме и днес, а и вчера. Фокусиран е. Предпочита разговорите да се водят и с агента му. Има интерес и за други наши играчи, но на този етап най-напреднали са преговорите за Хуан. На всеких треньор му е трудно, когато трябва да се раздели с някой важен играч, но в случая трябва да намерим заместник. Има възможност и той да остане в Локомотив, ако офертите не задоволят клуба. Преговорите вървят нормално. Всеки си дърпа чергата към него. Не е нещо трудно“, завърши по темата Тома Цилев.
