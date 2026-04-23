"Архитектът" на успехите в Локомотив Пловдив през настоящия сезон - Душан Косич, празнува днес рожден ден. Словенският специалист навършва 55 години. Той бе назначен на "Лаута" през декември 2024 година и успя да спаси отбора от изпадане през тежкия сезон, който завърши с победа в баража срещу Марек.

През настоящия сезон обаче Душан Косич превърна Локомотив Пловдив във фактор, с който се съобразяват всички отбори в първенството.

Най-ценния подарък за рождения си ден словенецът получи снощи, когато неговите възпитаници удариха Арда с 4:0 в Кърджали в първи полуфинал за Купата на България.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че най-успешният период в треньорската кариера на Косич е в словенския Целе, който той извежда до първата шампионска титла в историята (сезон 2019/2020). През същия сезон Душан Косич е обявен за Треньор на годината в Словения.

"Честит рожден ден казваме днес на Душан Косич! Пожелаваме му здраве, щастие, късмет и още много паметни успехи начело на отбора", написаха по този повод от ПФК Локомотив.