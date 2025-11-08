ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Косич: Поздравявам нашия вратар, който направи страхотни спасявания
Автор: Стойчо Генов 20:19Коментари (1)217
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че футболистите му не са изиграли най-добрия си мач, но въпреки това е останал доволен от постигнатата победа с 1:0 срещу Берое.

Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя, изиграл се пред празни трибуни на "Лаута":

Труден мач за нас. Берое е добър отбор и ни създаде много проблеми. Беше трудно и да играем пред празни трибуни. Не показахме най-добрата си игра от началото на сезона, но победата е най-важното нещо.

Трудно е да кажа причината за отпускането през второто полувреме. Искахме да вкараме още голове, но не бяхме добри с пасовете. Днес поздравявам нашия вратар Боян Милосавлиевич, който направи страхотни спасявания.

Със сигурност ще починем добре през паузата. Ще подготвим доблре нашия процес на тренировки и със сигурност ще бъдем готови за следващия мач. Нашата амбиция е да дължим добро ниво във всеки двубой.

С дицциплина, с агресия. Емоциите са много силни във всеки един двубой. Трябва да сме по-спокойни и ще работим върху това.

Още по темата: общо новини по темата: 289
08.11.2025
08.11.2025
08.11.2025
08.11.2025
06.11.2025
05.11.2025
предишна страница [ 1/49 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Героят на Локо: Беше странно без нашите фенове, надявам се да сме ги зарадвали
 Локомотив с нова минимална победа пред празните трибуни на "Лаута"
 Един от най-постоянните играчи на Локо получи престижна повиквателна
 Фенове на Локо посетиха последната тренировка на отбора преди мача с Берое
 Фенклубът на Локо: Футболен Пловдив отново се подготвя за своя най-емоционален ден
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: