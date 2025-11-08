© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че футболистите му не са изиграли най-добрия си мач, но въпреки това е останал доволен от постигнатата победа с 1:0 срещу Берое.



Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя, изиграл се пред празни трибуни на "Лаута":



Труден мач за нас. Берое е добър отбор и ни създаде много проблеми. Беше трудно и да играем пред празни трибуни. Не показахме най-добрата си игра от началото на сезона, но победата е най-важното нещо.



Трудно е да кажа причината за отпускането през второто полувреме. Искахме да вкараме още голове, но не бяхме добри с пасовете. Днес поздравявам нашия вратар Боян Милосавлиевич, който направи страхотни спасявания.



Със сигурност ще починем добре през паузата. Ще подготвим доблре нашия процес на тренировки и със сигурност ще бъдем готови за следващия мач. Нашата амбиция е да дължим добро ниво във всеки двубой.



С дицциплина, с агресия. Емоциите са много силни във всеки един двубой. Трябва да сме по-спокойни и ще работим върху това.



