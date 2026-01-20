Известен италиански журналист: Милан следи нападател на Локо

© Италианският гранд Милан, испанският Бетис и белгийският Гент следят изявите на младия нападател на Локомотив Пловдив Севи Идриз. Тази новина разпространи известният италиански спортен журналист Руди Галети, който има над 150 000 последователи в Х.



Ето какво написа италианецът в профила си, където помести и снимка на 18-годишния "черно-бял" талант:



ЕКСКЛУЗИВНО: Милан, Реал Бетис и Гент наскоро са проучили Севи Идриз.



18-годишният български десен нападател, който в момента е в Локомотив (Пловдив), се смята за играч, който трябва да се следи преди лятото, като се оценява напредъкът му в българското първенство преди потенциален голям скок.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди 2 седмици Севи Идриз подписа професионален договор с Локомотив Пловдив за 3 години. Той e роден на 16.11.2007 година в Асеновград, а от 2019-та до 2022-ра е част от школата на "черно-белите".



След това преминава в ЦСКА 1948, а в средата на миналата година отново се завърна в Локомотив Пловдив.



Севи Идриз е юношески национал на България, като за U19 има записани 7 мача, в които e вкарал един гол и е дал една асистенция.