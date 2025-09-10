ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Локомотив: В очакване сме на домакинството с Лудогорец
Автор: Стойчо Генов 14:38Коментари (0)88
©
Представителният отбор на Локомотив Пловдив в очакване на домакинството с Лудогорец! Това написаха от "черно-белия" клуб и публикуваха в официалната страница във Фейсбук обща отборна снимка от помощния тренировъчен терен.

Ето какво още информираха от "Лаута":

Двубоят е тази неделя от 18:00 часа, а пропуските за срещата са в продажба от няколко дни! Ето как можете да се сдобиете с единичен или двоен билет (даващ право на вход и за мача с Левски):

Онлайн в мрежата на Eventim.

Oфициалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс). Билети там се продават до петък включително, а работното време е от 9:30 до 17:00 часа.

Касите на “Лаута" ще работят в събота (от 13:00 до 19:00 часа) и в неделя (от 13:00 часа до края на първото полувреме).

Бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Напомняме, че двойни билети няма да се продават в деня на мача с Лудогорец!

Само Локо!
