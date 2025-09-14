© Plovdiv24.bg виж галерията Капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев бе избран за Играч на мача при равенството 1:1 срещу Лудогорец в дербито на "Лаута".



Лидерът на черно-белите обаче получи неприятна контузия в коляното и бе изнесен на носилка в 73-ата минута.



Ето какво каза Илиев след края на драматичния двубой:



Рано е да се каже как съм. За момента не ми изглежда добре ситуацията. Засега е доста болезнено, но ще трябва да се направят изследвания. Да се надявам, че може да ми се размине и травмата няма да е сериозна.



Заслужавахме победата и докато бяхме 11 на 11 бяхме по-опасният отбор. Липсваше ни малко, за да затворим мача. Изравниха с късен гол и смятам, че откраднаха една точка. Можем да съжаляваме за изпуснатата победа.



Червеният картон много промени развоя на мача. Трябва да погледна още веднъж ситуацията, въпреки че вече имах възможност да я видя. Футболните хора ще кажат дали това е умишлен фаул и дали има прекомерна агресия. Аз лично се съмнявам в това.



