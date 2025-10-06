ИЗПРАТИ НОВИНА
Четири дни почивка в Локо, рано е още за връщането в игра на капитана
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:38Коментари (0)404
©
Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев е малко вероятно да се завърне в игра след паузата за националните отбори. На 17 октомври (петък) черно-белите приемат Ботев Враца от 20:00 часа.

Нападателят продължава да лекува контузия и се готви индивидуално, като треньорският щаб не смята да го рискува.

Футболистите получиха 4 дни почивка от старши треньора Душан Косич след равенството 2:2 със Септември в столичния квартал "Надежда". "Смърфовете" подновяват занимания в сряда следобед.

И по време на това прекъсване черно-белите няма да играят контрола, информира "Тема спорт". Локомотив Пловдив нямаше спаринг и през септември.

