Най-новият в Локо с първа тренировка, капитанът се готви във фитнеса

© Представителният отбор на Локомотив Пловдив започна подготовка за визитата на Славия. Двубоят е тази неделя (08.02) от 14:15 часа на стадион "Александър Шаламанов" в столичния квартал "Овча купел".



Най-новото попълнение в тима Миха Търдан проведе първо занимание с “черно-белите". Все още обачее не е ясно дали 20-годишният словенски халф ще попадне в групата за първия официален мач за 2026 година.



Калоян Костов и Крист Лонгвил тренират на облекчен режим, а капитанът Димитър Илиев и Александър Александров се готвят във фитнеса, съобщиха от "Лаута".