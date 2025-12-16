Най-твърдият титуляр в Локо: Пловдив е черно-бял!

© Един от най-твърдите титуляри в Локомотив Пловдив през настоящия сезон публикува любопитен пост в личния си профил във Фейсбук. Става въпрос за централният защитник Мартин Русков.



Той публикува няколко снимки от проведената наскоро Черно-бяла Коледа и към тях написа: Пловдив е черно-бял!



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Мартин Русков бе избран за Футболист №3 на Локомотив Пловдив за 2025 година.



През настоящия сезон привлеченият от Беласица бранител изигра 20 мача за черно-белите (18 за първенство и 2 за Купата), в които реализира 1 гол - при победата с 2:1 над Спартак във Варна.



Русков пропусна само един мач на своя отбор - домакинството на Арда (0:2), когато изтърпяваше наказание за натрупани 5 жълти картона.