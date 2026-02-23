ИЗПРАТИ НОВИНА
Сделка в последния момент? Играч на ЦСКА е готов да премине в Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:03Коментари (0)1449
©
ЦСКА и Локомотив Пловдив водят преговори за млад и талантлив футболист. Става въпрос за 21-годишния офанзивен играч Георги Чорбаджийски, който може да заиграе под наем при "черно-белите".

"Разговорите са в напреднала фаза. Чорбаджийски може да помогне много на тима. "Червените" са готови да го преотстъпят. Самият футболист няма нищо против да заиграе в Локото", поясняват информатори на Блиц от "Лаута".

Припомняме, че трансферният прозорец затваря утре в полунощ, така че двата клуба имат около 30 часа, за да финализират сделката.

Георги Чорбаджийски е юноша на армейците, като е преминал през всички възрастови формации. До момента има 27 мача с един гол и една асистенция за първия тим.
