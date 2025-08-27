ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотивецът Петър Андреев отново получи повиквателна за България U21
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35Коментари (0)305
©
Футболистът на Локомотив Пловдив Петър Андреев отново получи повиквателна за младежкия национален отбор на България.

Нападателят попада в списъка на Александър Димитров за следните два мача от европейските квалификации на УЕФА за ЕВРО 2027:

05.09 от 19:30 часа: България - Гибралтар, стадион "Георги Бенковски“, гр. Пазарджик

09.09 от 17:00 часа: Азербайджан - България

"Пожелаваме успех на Петър Андреев и България U21 в предстоящите срещи", написаха по този повод от ПФК Локомотив Пловдив.
Статистика: