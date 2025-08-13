ИЗПРАТИ НОВИНА
Преобразяването е впечатляващо, Локо (Пд) изненада доста хора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32
© Plovdiv24.bg
Локомотив Пловдив изненада доста хора с добрия старт на кампанията. След нулевото равенство срещу Арда черно-белите имат актив от 8 точки, като заемат 5-о място във временното класиране.

Преобразяването е впечатляващо, защото през миналия сезон тимът се спаси от изпадане през бараж. А треньорът Душан Косич е свършил огромна работа с подобряването на играта в дефанзивен план.

За 4 кръга пловдивчани са допуснали едва едно попадение – при 1:1 срещу Монтана на "Огоста“. Така те делят върха за най-добра защита с хегемона Лудогорец, който също е инкасирал само едно попадение.

В Локомотив Пловдив обаче трябва да поработят и за повече острота и динамика в нападение, за да започнат да вкарват повече, пише "Тема спорт". До момента отбелязаните голове са само 3 - най-малко от отборите в челото.
