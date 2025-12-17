© виж галерията Един от талантливите млади футболисти, израснали в школата на Локомотив Пловдив и стигнали до представителния тим, напуска родния си клуб. Става въпрос за нападателя Петър Андреев.



Той избра личния си профил във Фейсбук, за да обяви раздялата и да благодари на хората, които са го подкрепяли.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Петър Андреев:



Отварям нова страница в моя живот, но го правя с много тъга в сърцето си. Тъжно ми е, че се сбогувам именно с Локомотив Пловдив – отборът, който беше част от мен и от моето израстване.



Това е клубът, в който бях юноша, клубът, който ме изгради като човек, като футболист и като характер. Тук научих какво означава отговорност, борба и любов към емблемата.



Благодаря на всички, които ме подкрепяха през годините, и благодаря и на тези, които бяха срещу мен – защото именно това ме направи по-силен.



Тук идва моментът да благодаря и на моето семейство – на баща ми, майка ми и сестра ми, че винаги бяха до мен, вярваха в мен и ме подкрепяха безусловно. Без вас този път нямаше да бъде възможен.



Локомотив винаги ще остане в сърцето ми.



Благодаря на феновете – вашата подкрепа значеше всичко за мен.



Пожелавам на всички весели празници, здраве и много любов. Бъдете здрави и се обичайте.



Локомотив Пловдив завинаги ще остане в сърцето ми.



Благодаря ви отново за всичко.