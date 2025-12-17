ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Момчето си отива! Емоционална раздяла на Петър Андреев с родния Локомотив
Автор: Стойчо Генов 12:10Коментари (2)777
©
виж галерията
Един от талантливите млади футболисти, израснали в школата на Локомотив Пловдив и стигнали до представителния тим, напуска родния си клуб. Става въпрос за нападателя Петър Андреев.

Той избра личния си профил във Фейсбук, за да обяви раздялата и да благодари на хората, които са го подкрепяли.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Петър Андреев:

Отварям нова страница в моя живот, но го правя с много тъга в сърцето си. Тъжно ми е, че се сбогувам именно с Локомотив Пловдив – отборът, който беше част от мен и от моето израстване.

Това е клубът, в който бях юноша, клубът, който ме изгради като човек, като футболист и като характер. Тук научих какво означава отговорност, борба и любов към емблемата.

Благодаря на всички, които ме подкрепяха през годините, и благодаря и на тези, които бяха срещу мен – защото именно това ме направи по-силен.

Тук идва моментът да благодаря и на моето семейство – на баща ми, майка ми и сестра ми, че винаги бяха до мен, вярваха в мен и ме подкрепяха безусловно. Без вас този път нямаше да бъде възможен.

Локомотив винаги ще остане в сърцето ми.

Благодаря на феновете – вашата подкрепа значеше всичко за мен.

Пожелавам на всички весели празници, здраве и много любов. Бъдете здрави и се обичайте.

Локомотив Пловдив завинаги ще остане в сърцето ми.

Благодаря ви отново за всичко.
Още по темата: общо новини по темата: 336
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Един по един мишките напускат кораба, трябва да си луд да стоиш при тази циганска паплач , момчето бързо се усети и избяга ред е и на другите. Време е за девинска минерална.
+1
 
 
Петьо и ние ти благодарим за прекрасните голове в редица мачове и за обичта към емблемата. Желаем ти успех в следващият ти клуб. Сигурен съм , че ако подхождаш по сериозно в тренировъчният процес те чакат още много успехи. Идва много класен нападател в Локомотив на мястото на Петьо.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Душан Косич подписа нов дългосрочен договор с Локомотив Пловдив
 Крушарски: Поставям оценка "среден 3" на отбора! Дано доживея Локомотив да стане шампион!
 Локо обяви старта на зимната подготовка и лагер в Турция
 Фенклубът на Локо: Черно-бял триумф! Духът, борбеността и традицията живеят чрез хората
 Звезда от "Биг Брадър" зарадва малки локомотивци
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: