Кой ще замени наказания Кова? Другият голям отсъстващ е ясен

© Футболистите на Локомотив Пловдив продължават подготовката си за предстоящия мач срещу Ботев (Враца). Двубоят от 12-ия кръг на Първа лига е този петък (17.10) от 20:00 часа на “Лаута".



Днешното занимание на помощния терен, известен повече с прозвището си Кошарата, премина в отлично настроение, което личи и от публикуваните от "черно-белия" клуб снимки.



Наказан за срещата е Адриан Кова, който натрупа 5 жълти картона от началото на сезона. Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич има няколко варианта за това кой ще играе в петък на позицията на десен бек.



Капитанът Димитър Илиев продължава да се готви по индивидуална програма заради контузията в коляното, която получи още по време на дербито срещу Лудогорец (1:1).