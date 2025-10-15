ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Кой ще замени наказания Кова? Другият голям отсъстващ е ясен
Автор: Стойчо Генов 15:00Коментари (0)357
©
Футболистите на Локомотив Пловдив продължават подготовката си за предстоящия мач срещу Ботев (Враца). Двубоят от 12-ия кръг на Първа лига е този петък (17.10) от 20:00 часа на “Лаута".

Днешното занимание на помощния терен, известен повече с прозвището си Кошарата, премина в отлично настроение, което личи и от публикуваните от "черно-белия" клуб снимки.

Наказан за срещата е Адриан Кова, който натрупа 5 жълти картона от началото на сезона. Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич има няколко варианта за това кой ще играе в петък на позицията на десен бек.

Капитанът Димитър Илиев продължава да се готви по индивидуална програма заради контузията в коляното, която получи още по време на дербито срещу Лудогорец (1:1).
Още по темата: общо новини по темата: 254
15.10.2025
13.10.2025
11.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
09.10.2025
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Димитър Димитров ще ръководи Ботев - Славия, неопитен рефер свири Локо - Ботев (Враца)
 Умарбаев изпусна дузпа, но това не попречи на тима му да спечели убедително
 Ботев (Враца) стресна Локо с бивш капитан на ЦСКА и доскорошен "смърф"
 Насрочиха дата и час за дербито на Пловдив
 Двама млади футболисти на Локо се присъединяват днес към националния отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: