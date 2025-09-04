ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенове на Локо подариха модерна техника за успешен сезон на любимия си клуб
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:18Коментари (0)190
©
виж галерията
Привържениците на Локомотив Пловдив от сдружение "Магията На Пловдив" направиха любопитно дарение на футболния клуб.

Ето какво гласи официалната информация от "Лаута":

ПФК Локомотив Пловдив и Сдружение Магията На Пловдив – заедно за развитие и успех!

Днес направихме още една стъпка в задълбочаване на нашето партньорство. Пресотделът ни беше приятно изненадан с модерна и висококачествена апаратура, която ще подпомогне нашата работа и ще даде нов тласък в развитието на дейността ни.

Председателят на Сдружение "Магията на Пловдив" и собственик на "Тарос Трейд" - Ташо Ташев връчи на изпълнителния директор на ПФК Локомотив Пловдив Тома Цилев модерната техника с пожелание за успешен сезон и много отразени победи!

Вярваме, че с общи усилия ще надграждаме постигнатото и ще създаваме още повече поводи за гордост у всеки фен.

Заедно можем повече – за Локомотив, за Пловдив и за магията на нашия град!
