Локо с поредно ново попълнение

ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Андрей Киндриш. Централният защитник е поредното ново попълнение за това лято. Киндриш е с контракт за две години.



Андрей Киндриш e роден на 12.01.1999 година в Румъния. Юноша е на Университатя (Клуж). През своята кариера се е състезавал за Ботошани, Академика Клинше, Санта Клара, УТА Арад. За последно е бил част от полския Лехия (Гданск).



Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния.



ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Андрей Киндриш с екипа на "черно-белите“!



