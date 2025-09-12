ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо с поредно ново попълнение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:33Коментари (0)437
©
ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Андрей Киндриш. Централният защитник е поредното ново попълнение за това лято. Киндриш е с контракт за две години.

Андрей Киндриш e роден на 12.01.1999 година в Румъния. Юноша е на Университатя (Клуж). През своята кариера се е състезавал за Ботошани, Академика Клинше, Санта Клара, УТА Арад. За последно е бил част от полския Лехия (Гданск).

Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния.

ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Андрей Киндриш с екипа на "черно-белите“!

