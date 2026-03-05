Душан Косич прие сравнително спокойно унизителната загуба на своя тим с 0:5 от ЦСКА 1948.
Словенският специалист заяви, че поражението трябва да бъде забравено бързо, тъй като съвсем скоро предстои много тежко гостуване на Левски.
Ето какво заяви Косич след края на двубоя на "Лаута":
Нямам обяснение за тежката загуба. Това са някои традиции във футбола, които не могат да се обяснят. Ние просто не можем да победим този съперник.
Те разполагат с отлични футболисти. Опитахме, не е като да не се противопоставим, но нищо не се получаваше.
Отборът ни е млад. Срещу Лудогорец бяхме много мотивирани, но това не означаваше, че днес не трябва да показваме същото. Не съм доволен от някои решения на футболистите, но това са си наши проблеми. Имаше и някои решения на съдията, които не бяха от най-точните. Но като цяло футболистите на ЦСКА 1948 бяха много по-бързи и по-добри от нас днес.
Нямаме време да се концентрираме върху това, което се случи, защото след няколко дни имаме тежък мач. Позитивното е, че срещу Левски можем да се реваншираме на нашите привърженици.
