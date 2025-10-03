ИЗПРАТИ НОВИНА
Ще донесе ли дъждът късмет на Локо в днешния мач срещу Септември?
Автор: Стойчо Генов 08:58Коментари (0)461
©
Локомотив Пловдив гостува днес на столичния Септември в първия мач от 11-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Локомотив" в "Надежда" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

"Черно-белите" проведоха вчера последната си тренировка, която също се състоя при доста силен дъжд.

Мачът със сигурност пропуска капитанът и легенда на Локомотив Димитър Илиев.

Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадиона в "Надежда", може да прочетете тук.

Пловдивчани са с актив от 19 точки на четвърто място, но при евентуален успех ще се изкачат временно на трета позиция, изпреварвайки Лудогорец, който е с 21 точки.

Септември пък е на дъното на таблицата със 7 точки, колкото имат още отборите на Ботев (Пловдив), Добруджа и Славия.
