Ще донесе ли дъждът късмет на Локо в днешния мач срещу Септември?

© Локомотив Пловдив гостува днес на столичния Септември в първия мач от 11-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Локомотив" в "Надежда" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Стоян Арсов.



"Черно-белите" проведоха вчера последната си тренировка, която също се състоя при доста силен дъжд.



Мачът със сигурност пропуска капитанът и легенда на Локомотив Димитър Илиев.



Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадиона в "Надежда", може да прочетете тук.



Пловдивчани са с актив от 19 точки на четвърто място, но при евентуален успех ще се изкачат временно на трета позиция, изпреварвайки Лудогорец, който е с 21 точки.



Септември пък е на дъното на таблицата със 7 точки, колкото имат още отборите на Ботев (Пловдив), Добруджа и Славия.