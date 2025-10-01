ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (25)
Обявиха реферите за мачовете на Локо и Ботев от 11-ия кръг
Автор: Стойчо Генов 10:20Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 11-ия кръг на Първа лига. Мачът между Септември и Локомотив Пловдив ще ръководи Стоян Арсов.

Двубоят между Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) пък бе поверен на Георги Гинчев.

Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 11-ия кръг:

3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марин Иванов Бонев, 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Стефан Апостолов Апостолов

5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев Пд

ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Марио Георгиев Данаилов, 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов
Още по темата: общо новини по темата: 144
30.09.2025
30.09.2025
29.09.2025
29.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Шефът на ЦСКА 1948 награби реферите заради вратаря на Ботев: ОПГ! Записи от UFC ще искаме ли?
 Томаш шокира Илиян Филипов с условията си, Ботев има вече нов фаворит за треньор
 Изигра 72 мача за Локомотив и си заслужи удължаване на договора
 Илиян Филипов показа ужасяваща снимка и избухна срещу съдийството в мача срещу Левски
 Цветанов: Няма нов треньор, аз ще водя отбора в следващия мач срещу Ботев (Враца)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: