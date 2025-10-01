Обявиха реферите за мачовете на Локо и Ботев от 11-ия кръг

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 11-ия кръг на Първа лига. Мачът между Септември и Локомотив Пловдив ще ръководи Стоян Арсов.



Двубоят между Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) пък бе поверен на Георги Гинчев.



Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 11-ия кръг:



3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.



ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Стоян Панталеев Арсов, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марин Иванов Бонев, 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева



ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Валентин Станчев Железов



СН: Стефан Апостолов Апостолов



5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев Пд



ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Марио Георгиев Данаилов, 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров



ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Антон Симеонов Генов