|Обявиха реферите за мачовете на Локо и Ботев от 11-ия кръг
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от 11-ия кръг на Първа лига. Мачът между Септември и Локомотив Пловдив ще ръководи Стоян Арсов.
Двубоят между Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) пък бе поверен на Георги Гинчев.
Ето и всички назначения за срещите на пловдивските отбори в 11-ия кръг:
3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Стоян Панталеев Арсов, АС1: Тодор Василев Вуков, АС2: Марин Иванов Бонев, 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев Пд
ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Георги Йорданов Дойнов, АС2: Марио Георгиев Данаилов, 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов
