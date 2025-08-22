ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо замина с трима вратари за Варна, ето цялата група за лагера край морето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:32Коментари (0)121
©
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина днес на лагер във Варна. Пред "черно-белите“ предстоят две поредни гостувания в морската ни столица – на Черно море и Спартак.

Двубоят с "моряците“ е утре (23.08) от 21:15 часа, а този със соколите е другата събота (30.08) от 19:00 часа.

Тази сутрин локомотивци проведоха последното си занимание в Пловдив, а след това отпътуваха за Варна. Лукас Риян и Мерт Салим са контузени и ще пропуснат със сигурност срещата с Черно море.

Групата на Локомотив за гостуванията край морето:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Даниел Амбарцумян, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Пламен Петров, Николай Николаев, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвиз Умарбаев, Ивайло Марков, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев.
Още по темата: общо новини по темата: 156
22.08.2025
22.08.2025
20.08.2025
19.08.2025
18.08.2025
16.08.2025
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Фенове на Локо: От нас зависи да дадем своята сила, своя дълг и своята любов
 Вторият капитан на Локо ще играе срещу Индия, Афганистан и Иран
 Гонзо си спомни с умиление за своя дебют в Локо, гледайте всичките му откровения
 Локомотив ще проведе тренировъчен лагер във Варна
 Лукас Риян пропуска двата мача на Локо Пловдив във Варна
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: