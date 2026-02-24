© Съдийската комисия към БФС продължи превръщащият се в традиция професионален разбор на ключови моменти в мачовете от изминалия 22-и кръг на Първа лига. Фокусът към анализа е върху прилагането на Правилата на играта, интерпретацията на ситуациите и ролята на ВАР.



Този път в YouTube канала на БФС бяха разгледани няколко спорни ситуации от различни двубои, като една от тях е на срещата Локомотив Пловдив - Спартак Варна, завършила 1:1 на "Лаута". Оказа се, че взетите решения на главния съдия Геро Писков и VAR рефера Волен Чинков са грешни.



В 33-ата минута капитанът на Спартак Ангел Грънчов удря с лакът в корема защитника на черно-белите Лукас Риан. Това става пред наказателното поле на Локомотив, преди топката да бъде вкарана в игра от пряк свободен удар.



Ето как анализаторът от Съдийската комисия обясни въпросната ситуация:



Това става при спряна игра и според правилата се характеризира като "проява на насилие". Главният съдия Геро Писков е на не повече от 2-3 метра от инцидента, но оценява ситуацията като пререкание с протнивников състезател, а не като проява на насилие.



За съжаление, на това мнение са и VAR съдиите (в случая Волен Чинков), според които няма прекомерна сила от страна на Ангел Грънчов. Отбелязва се, че футболистът на Локомотив Лукас Риан в нито един момент не провокира своя противник.



При подобни инциденти единственото решение, което трябва да се вземе на терена, е червен картон за футболиста на Спартак заради проява на насилие. А при непоказан такъв, VAR трябва задължително да препоръча на главния съдия да преразгледа ситуацията за пропуснат червен картон.



Гледайте в прикаченото видео въпросната ситуация, както и коментара на представителя на Съдийската комисия!



