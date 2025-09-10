ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: Нека заедно покажем, че доброто е заразно!
Автор: Стойчо Генов 10:38Коментари (0)0
За поредна година Фенклуб Локомотив Пловдив ще се включи в благотворителния фестивал НОЩ на ангелите с наш собствен щанд, на който ще предлагаме разнообразни артикули на Локомотив.

Всички приходи от продажбите ще бъдат в полза на шестте каузи на фестивала, съобщиха от "черно-бялата" организация.

Ето какво още допълниха от фенклуба на Локомотив Пловдив:

Дати на събитието: 12, 13 и 14 септември 2025 г.

Локация: Гребна база, Пловдив

Тази година към нас отново се присъединяват: ПФК Локомотив Пловдив, БК Локомотив Пловдив.

Нека заедно покажем, че доброто е заразно и Локомотив винаги е част от него!

Елате, подкрепете, купете, дарете - и бъдете част от доброто!
