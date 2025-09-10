Фенклубът на Локо: Нека заедно покажем, че доброто е заразно!

© За поредна година Фенклуб Локомотив Пловдив ще се включи в благотворителния фестивал НОЩ на ангелите с наш собствен щанд, на който ще предлагаме разнообразни артикули на Локомотив.



Всички приходи от продажбите ще бъдат в полза на шестте каузи на фестивала, съобщиха от "черно-бялата" организация.



Ето какво още допълниха от фенклуба на Локомотив Пловдив:



Дати на събитието: 12, 13 и 14 септември 2025 г.



Локация: Гребна база, Пловдив



Тази година към нас отново се присъединяват: ПФК Локомотив Пловдив, БК Локомотив Пловдив.



Нека заедно покажем, че доброто е заразно и Локомотив винаги е част от него!



Елате, подкрепете, купете, дарете - и бъдете част от доброто!