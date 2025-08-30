© sportbible.com В един от по-необичайните моменти от седмицата, коментатор на стадиона получи невиждан досега червен картон по време на значим сблъсък в Лига на конференциите.



Румънският тим Университатя Крайова си осигури място в петъчния жребий на Лигата на конференциите, след като победи отбора от Суперлигата на Турция Истанбул Башакшехир в два мача. След като записа победа с 2:1 над турския си опонент миналата седмица, Крайова се възползва от победата в четвъртък, след голове на Александру Чикалдау, Стефан Баярам и Стивън Нсимба за обща победа с 5:2.



Около девет минути преди края на редовното време, Нсимба направи резултата 3:1. Но мигове по-късно, в доста забележителна сцена на стадион "Йон Облеменку“, нещата излязоха извън контрол, когато дикторът на стадиона на Крайова получи директен червен картон от немския съдия Даниел Шлагер.



Шлагер размаха червен картон, докато коментаторът на стадиона изкрещя името на Нсимба на присъстващите. Не е съвсем ясно защо му бе дадена заповед да напусне, но журналистът Филип Чеслински твърди, че по време на бой между играчите на двата тима, коментаторът "се е разхождал с микрофон и е викал в лицата на противниковите футболисти и съдията“. Споделете с нас в коментарите.



The stadium announcer was given a red card in a match between CS Universitatea Craiova and Başakşehir

byu/notaghostofreddit insoccer