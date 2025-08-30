ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Диктор получи червен картон на евромач!
Автор: Георги Куситасев 11:36Коментари (0)237
© sportbible.com
В един от по-необичайните моменти от седмицата, коментатор на стадиона получи невиждан досега червен картон по време на значим сблъсък в Лига на конференциите.

Румънският тим Университатя Крайова си осигури място в петъчния жребий на Лигата на конференциите, след като победи отбора от Суперлигата на Турция Истанбул Башакшехир в два мача. След като записа победа с 2:1 над турския си опонент миналата седмица, Крайова се възползва от победата в четвъртък, след  голове на Александру Чикалдау, Стефан Баярам и Стивън Нсимба за обща победа с 5:2.

Около девет минути преди края на редовното време, Нсимба направи резултата 3:1. Но мигове по-късно, в доста забележителна сцена на стадион "Йон Облеменку“, нещата излязоха извън контрол, когато дикторът на стадиона на Крайова получи директен червен картон от немския съдия Даниел Шлагер.

Шлагер размаха червен картон, докато коментаторът на стадиона изкрещя името на Нсимба на присъстващите. Не е съвсем ясно защо му бе дадена заповед да напусне, но журналистът Филип Чеслински твърди, че по време на бой между играчите на двата тима, коментаторът "се е разхождал с микрофон и е викал в лицата на противниковите футболисти и съдията“. Споделете с нас в коментарите.

The stadium announcer was given a red card in a match between CS Universitatea Craiova and Başakşehir
byu/notaghostofreddit insoccer


Още по темата: общо новини по темата: 2
15.08.2025 »
07.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Популярна водеща на Нова телевизия слиза от екран, ясно е кой ще ...
21:42 / 29.08.2025
Емануела стана жертва на измама
20:24 / 29.08.2025
Талантлива и успешна българска актриса днес става на 39
15:04 / 29.08.2025
Любимо телевизионно предаване се завръща в ефир след 2 години пау...
10:40 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
16:52 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
51-ото Народно събрание
Лято 2025
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: