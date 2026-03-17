Боян Милосавлиевич, пропуска предстоящото гостуване на Ботев (Враца). Двубоят от 27-ия кръг на Първа лига е в неделя (22 март) от 17,30 часа на стадион "Христо Ботев" във Враца.
Вратарят на черно-белите бе наказан днес за един мач заради натрупани 5 жълти картона от началото на сезона. Боян Милосавлиевич ще трябва да плати и глоба от 511.29 евро.
Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес санкция и за Ботев Пловдив.
Ето какво гласи тя:
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.