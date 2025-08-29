Керкез за любимеца си от Ботев: Търся решение! Променен е, след като дойде в клуб с по-големи цели

© Plovdiv24.bg Треньорът на ЦСКА Душан Керкез даде днес поредната си пресконференция за представителите на медиите. Конкретният повод за брифинга бе предстоящото гостуване на Славия в събота вечер.



Бившият наставник на Ботев обаче говори по различни теми, като засегна и въпроса за моментното състояние на един от любимците си от периода при "канарите" - Джеймс Етоо.



Ето какво каза босненският специалист на пресконференцията:



Позицията за съдията идва от клуба. Запознат съм със ситуацията. Съдиите не са виновни за нашите резултати. Ние искаме да има феърплей и да покажем добра игра. Не е хубаво, когато всяка седмица има напускащи. За да приключи селекцията, трябва да затвори трансферният прозорец.



В последната седмица виждам как отборът работи по-спокойно. Физически сме на високо ниво, а за всичко друго трябва време. Атмосферата в отбора трябва да бъде на добро ниво, за да се постигне нещо. Тази една седмица ме зарежда с позитивизъм, че ще направим отбор, който да върви напред.



Имам добри футболисти. Когато създавате отбор, не може да има само футболно качество. Трябва да имате характер. Всички трябва да мислят и дишат заедно. Сега сме по-близо до това да направим добър отбор, който да е база за бъдещето. Трябват ни още футболисти на определени позиции.



Вижда се, че проблемът е психологически, а не физически. Има паника в последните минути, когато нямаш резултати. Никога мой отбор не е бил слаб физически. Това мога да го потвърдя с факти. Додай тренира нормално с нас и ще решим дали ще бъде в групата. Делова няма да е в групата заради контузия. Чорбаджийски е болен през последните два дни, ще видим днес как ще се чувства.



Усещам подкрепата на клуба. Усещам я и от футболистите. Трябва спокойствие. По-близо сме до това да го намерим. За мен след Черно море усещах повече напрежение от феновете. Нормално е да има напрежение, когато не сме взели победа. В последния мач усетих, че феновете видяха енергията. Понякога си казваме, че има или пък няма късмет. Вярвам в себе си, в треньорския щаб, във футболистите и на всички в клуба. Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор.



Търся решение с Джеймс Етоо. Когато един футболист смени отбора и дойде в клуб с по-големи цели, се променя. На моменти показва качество. Работим с него и вярвам в това момче. Искам Джеймс Етоо на по-високо ниво и той го разбира.



На този етап сме концентрирани върху мача и не мислим за играчи, които ще напуснат. На левия бек имаме само един футболист. Искам повече конкуренция в зоната на централния защитник и крила. Имаме футболисти, които могат да играят на позицията на Делова.