Швейцарско изследване: Локомотив се управлява по-добре от Ботев
Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че Центърът за футболна обсерватория е изследователска група към Международния център за спортни изследвания (CIES), независим учебен център в швейцарския град Нюшател.
Най-високият индекс според тази класация е за Реал Мадрид, което отразява стратегия за набиране на млади играчи и задържането им в дългосрочен план. Испанският клуб е пред Брентфорд, който все още може да мечтае за първата си квалификация в Шампионската лига, и Атлетик Билбао, чийто сезон е доста разочароващ досега.
Сред клубовете извън "големите пет“ лиги, най-високите резултати са регистрирани за два американски клуба: Сиатъл Саундърс и Филаделфия Юниън. Четири други отбора, които не играят в петте най-добри лиги в Европа, са в Топ 20 - Шахтьор Донецк, Клуб Брюж, АЗ Алкмаар и Зенит.
Ситуацията в родната Първа лига е следната:
Безспорен победител с най-висок индекс (66.5) е Лудогорец. Призовата тройка допълват отборите на Славия и Черно море. ЦСКА е четвърти, а Левски – пети, а Топ 6 "затваря" Локомотив Пловдив (49.3).
След това се нареждат Берое и Арда Кърджали, а на 9-о място с индекс 37.1 е Ботев Пловдив.
Най-слабо управляваният наш клуб според тази класация е ЦСКА 1948 (индекс 29.9), където има най-голям поток на футболисти.
Още по темата
/
Промени в централната трибуна на "Лаута"! Кой за какво е отговорен - графици и срокове на изпълнение
