Центърът за футболна обсерватория (CIES Football Observatory) направи поредното си любопитно изследване - кои са най-добре управляваните клубове, като се гледа в дългосрочен план. CIES прави своята класация според индекс, комбиниращ четири показатели - броят на играчите, използвани в лигата през последните три години (колкото по-малко, толкова по-добре), средният престой в първия отбор на настоящите играчи, средната оставаща продължителност на договорите на същите тези играчи, както и средната им възраст към момента на набирането на играчи (колкото по-малко, толкова по-добре).уточнява за своите читатели, че Центърът за футболна обсерватория е изследователска група към Международния център за спортни изследвания (CIES), независим учебен център в швейцарския град Нюшател.Най-високият индекс според тази класация е за Реал Мадрид, което отразява стратегия за набиране на млади играчи и задържането им в дългосрочен план. Испанският клуб е пред Брентфорд, който все още може да мечтае за първата си квалификация в Шампионската лига, и Атлетик Билбао, чийто сезон е доста разочароващ досега.Сред клубовете извън "големите пет“ лиги, най-високите резултати са регистрирани за два американски клуба: Сиатъл Саундърс и Филаделфия Юниън. Четири други отбора, които не играят в петте най-добри лиги в Европа, са в Топ 20 - Шахтьор Донецк, Клуб Брюж, АЗ Алкмаар и Зенит.Ситуацията в родната Първа лига е следната:Безспорен победител с най-висок индекс (66.5) е Лудогорец. Призовата тройка допълват отборите на Славия и Черно море. ЦСКА е четвърти, а Левски – пети, а Топ 6 "затваря" Локомотив Пловдив (49.3).След това се нареждат Берое и Арда Кърджали, а на 9-о място с индекс 37.1 е Ботев Пловдив.Най-слабо управляваният наш клуб според тази класация е ЦСКА 1948 (индекс 29.9), където има най-голям поток на футболисти.