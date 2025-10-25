ИЗПРАТИ НОВИНА
Треньор: Имаме много контузени заради лошия терен в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:18Коментари (0)0
Старши треньорът на Ботев Враца – Тодор Симов, остана много доволен от днешния обрат от 0:1 до 2:1 в домакинството на Септември София от 13-ия кръг на първенството.

"Единственото нещо беше воля и характер. Слабо първо полувреме, плановете ни не се получаваха, а и за наш лош късмет получихме червен картон, който направи нещата по-трудни. На почивката говорихме, че не трябва да бързаме и ще имаме шансове. Поздравявам футболистите за реакцията след почивката“, каза Симов след мача под Околчица.

Той акцентира върху лошия терен от мача с Локомотив в Пловдив, довел до много контузени в състава на врачани:

"Момчетата заслужават тази победа за изстраданата седмица. Имаме много контузени от мача с Локомотив Пловдив заради лошия терен. Имахме четирима контузени, възстановихме само един. Тези момчета, които бяха на разположение, се справиха блестящо“.
Още по темата: общо новини по темата: 161
