Треньор: Имаме много контузени заради лошия терен в Пловдив

Старши треньорът на Ботев Враца – Тодор Симов, остана много доволен от днешния обрат от 0:1 до 2:1 в домакинството на Септември София от 13-ия кръг на първенството.



"Единственото нещо беше воля и характер. Слабо първо полувреме, плановете ни не се получаваха, а и за наш лош късмет получихме червен картон, който направи нещата по-трудни. На почивката говорихме, че не трябва да бързаме и ще имаме шансове. Поздравявам футболистите за реакцията след почивката“, каза Симов след мача под Околчица.



Той акцентира върху лошия терен от мача с Локомотив в Пловдив, довел до много контузени в състава на врачани:



"Момчетата заслужават тази победа за изстраданата седмица. Имаме много контузени от мача с Локомотив Пловдив заради лошия терен. Имахме четирима контузени, възстановихме само един. Тези момчета, които бяха на разположение, се справиха блестящо“.